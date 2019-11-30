Öğle arası kısa, okul çarşıya uzak. Hal böyle olunca çareyi müdür buldu. Okulun mutfağında öğretmenler için yemek yapmaya başladı.

Yunus Emre Kaya, Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Nadir Bayar Ortaokulunun müdürü. Fedakar eğitimci bir yandan okul işlerini yürütüyor, öte yandan öğle arasında yemek pişiriyor.

Kaya, "Okulumuz merkeze uzak olduğu için öğretmenlerimizle ortak bir karar aldık. 15 kişi yemek parası topluyoruz. Ben de müsait olduğum için öğretmenlerimize, nöbetçi öğrencilerimize, evi uzak olan öğrencilerimize yemek hazırlıyoruz" dedi.

Ortaklaşa hazırlanan menü, öğretmenleri de mutlu ediyor.

Uygulama ile öğretmenler hem zamandan kazanıyor hem de sağlıklı besleniyor.

Kaynak: TRT Haber