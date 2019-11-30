Bilal Güncan, Mersin Devlet Opera ve Balesinde obua sanatçısı. Eserleri ıslıkla yorumluyor. Onun bu yeteneği konservatuvar yıllarında ortaya çıktı.

Güncan, hocasının verdiği parçaları, ıslık çalarak ezberlemeye başladı. Sonra da ıslıkla müzik yapmayı geliştirmek için eğitim almaya karar verdi.

Kendinde farklı bir şeyleri keşfetmeye başladığını söyleyen Bilal Güncan, "Yolda giderken, parçaları ezberlemeye çalışırken ıslık çalarak ezberlemeye çalıştım. Islıkla şan egzersizleri yaparak yüzümüzdeki bronş boşluklarından faydalanarak titreşimi yüzümüzdeki maskeye yönlendirmeyi öğrendim" dedi.

Güncan, 2 oktavlık ıslık sesi ile klasik müzikten halk müziğine kadar birçok eseri yorumluyor. Sanatçı kendi çaldığı piyanoyla da müzik şölenine renk katıyor.

Sanatçı Güncan, ıslık yöntemini başta tiyatro olmak üzere diğer sanat dallarında da kullanmak istiyor.

Kaynak: TRT Haber