Kütahya Domaniç Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için bir hazırlık yaptı.

Yaklaşık 120 öğrenci ve 7 öğretmeninin desteğiyle okul bahçesinde, Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı dolayısıyla 10 Kasım yazısını oluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Yazının yanında Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açılan koreografinin görüntüleri, sosyal medyada da paylaşıldı.

Okul müdürü Erkan Rüstemoğlu, öğretmen ve öğrencilerle beraber oluşturdukları 10 Kasım koreografisiyle çok güzel görüntüler ortaya çıktığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA