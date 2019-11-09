Yaşam
Öğrencilerden 10 Kasım koreografisi09 Kasım 2019 Cumartesi 14:58 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 15:18
Kütahya'daki lise öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.
Kütahya Domaniç Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için bir hazırlık yaptı.
Yaklaşık 120 öğrenci ve 7 öğretmeninin desteğiyle okul bahçesinde, Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı dolayısıyla 10 Kasım yazısını oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Yazının yanında Türk bayrağı ve Atatürk posteri de açılan koreografinin görüntüleri, sosyal medyada da paylaşıldı.
Okul müdürü Erkan Rüstemoğlu, öğretmen ve öğrencilerle beraber oluşturdukları 10 Kasım koreografisiyle çok güzel görüntüler ortaya çıktığını söyledi.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA