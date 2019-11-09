Kore gazisi Mehmet Dikmen son yolculuğuna uğurlandı09 Kasım 2019 Cumartesi 14:27 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 14:35
Zonguldak'ta 94 yaşında hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Dikmen'in cenazesi köyünde toprağa verildi.
Zonguldak'ta 94 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Dikmen, organ yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde yaşamını yitirdi.
Dikmen için Acılık Hz. Ali Cami'inde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Zonguldak Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Gaziler Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Recep Başar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Dikmen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı.
4 çocuk ve 8 torun sahibi Mehmet Dikmen'in cenazesi, Devrek ilçesi Müfettişler Köyü'nde aile mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: AA