Çanakkale'de yaşayan 89 yaşındaki Cevat Yaltıraklı, çerçevelettirdiği Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat haberinin yer aldığı gazete sayfasına, yıllardır gözü gibi bakıyor.

Atatürk'ün ölüm haberini aldığında henüz 8 yaşında olan Yaltıraklı, hem Ulu Önder'e duyduğu sevgiyi hem de o gün küçük bedenini saran acıyı, 10 Kasım 1938'te ikinci baskısını yapan gazetenin manşetten verdiği habere bakarak taze tutuyor.

[Fotoğraf: AA]

Atatürk öldüğünde ilkokul 1. sınıf öğrencisi olan Yaltıraklı, 10 Kasım 1938'de yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O gün okula giden ağabeyim öğle üzerine doğru çantası elinde, ağlaya ağlaya eve doğru geldi. Annemle biz pencereden onu görünce aşağıya indik. 'Ne oldu, dayak mı yedin, düştün mü?' diye sorduk. 'Hayır, Atatürk ölmüş de mektepler tatil oldu' dedi. Annem ve ben beynimizden vurulmuşa döndük."

Ağabeyinin bu sözleri üzerine gazete bayisine gittiğini belirten Yaltıraklı, Atatürk'ün ölümü üzerine ikinci baskıyı yapan ve ölüm haberini duyuran gazeteden satın aldığını söyledi.

Çocuklarına miras bırakacak

Yaltıraklı, bir çerçeve içine koyduğu 81 yıllık gazeteye gözü gibi baktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bunu sakladığım için huzur ve mutluluk duyuyorum. Çocuklarıma da bunu vasiyet ediyorum. Ben öldükten sonra da onlar saklamaya devam edecek. Ağabeyimden Atatürk'ün öldüğünü duyar duymaz, annem de ben de şoke olmuştuk. O ağladı, ben ağladım. Yakıştıramadık. Şu anda bile insan anlatırken müteessir oluyor. Atatürk'ün sevgisi ölçülmez."

Her 10 Kasım'da sakladığı gazete sayesinde 1938'in 10 Kasım'ına gittiğini belirten Yaltıraklı, "Evimin baş köşesinde tutuyorum, Atam'dan kalan bu hatırayı. Acı bir hatıra aslında. Acısı hala taze. Tazeliği kaybolmaz" dedi.

Kaynak: AA