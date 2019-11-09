Türkiye duman altında. Yasaklar deliniyor, kurallara uyulmuyor. Sigara tüketimi katlanarak artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor. Türkiye, dünyada en çok sigara kullanılan 3'üncü ülke. Her yıl 100 bin kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyor.

Dünya Sağlık Örgütü Sorumlusu Prof. Toker Ergüder, kişi başı sigara kullanımında 2008 yılından bu yana en yüksek değere ulaşıldığını söyledi.

Bir uyarı da UNICEF'ten geldi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi, "Kafelerde, teras ve bahçelerde dumansız alan bulmak imkansız. Böyle giderse 2030 yılından sonra her yıl 240 bin kişi ölecek" dedi.

Gençlerden ürkütücü tablo

Sigara ve tütün, en çok çocukları ve gençleri tehdit ediyor. 13-15 yaş arası çocukların sigara kullanma oranı 15 yılda, iki buçuk katına çıktı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Cevdet Erdöl, ürkütücü verilerle ilgili şöyle konuştu:

"Korkutucu olan, gençlerde ve kadınlarda sigara kullanımının artmış olması. Masum şeymiş gibi çocuklara, gençlere sunulan bu zehri kabul etmemeliyiz."

Meclis harekete geçti

Alarm veren bu tablo, Meclis'i harekete geçirdi. Sağlık Komisyonu Başkanvekili Pervin Durgut, uluslararası kuruluşların temsilcilerini, Türkiye'de sigara yasaklarının mimarı Profesör Cevdet Erdöl'ü ve akademisyenleri bir masa etrafında buluşturdu.

Toplantıda dikkat çekici öneriler gündeme geldi.

"Vergiler daha da artırılsın. Vergi gelirleri ilkokul ve ortaokullarda tütün karşıtı kampanyalarda kullanılsın" denildi. Pasif içiciliği önlemek için yasakların tavizsiz uygulanması istendi.

Okulların çevresinde nargile içilen mekanlara da dikkat çekildi. Usule aykırı ruhsat verilenlerin ruhsatının iptal edilmesi talep edildi.

Kaynak: TRT Haber