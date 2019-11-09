Türk Oftalmoloji Derneği 53. Ulusal Kongresi, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde yapıldı.

Kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında Dernek Üyesi Prof. Dr. Ziya Kapran, dünyada 300 milyon diyabet hastası olduğunu, 20 yıl sonra bu sayının 1 milyara ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti.

Türkiye'de diyabetin artış hızının Avrupa'nın üç katı, dünyadaki diğer ülkelerin de iki katı olduğuna dikkat çeken Kapran, yaşam tarzındaki değişiklikler, daha az egzersiz, beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler ve günün önemli bir bölümünün masa başında geçirilmesinin, diyabetli hasta sayısının artmasına neden olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Kapran, diyabet hastalarının büyük bir bölümünün hastalıklarının farkında olmadıklarını anlatarak, "Diyabet hastalarının yüzde 35'inin gözünde bir hastalık var. Retina bölgesinde "diyabetik retinopati" hastalığını oluşuyor. Diyabetik retinopati erken fark edilirse tedaviden olumlu sonuç alınabiliyor" dedi.

"Sokakta oynayan çocukta miyop yavaş ilerliyor"

Dernek Genel Sekreteri Prof. Dr. İzzet Can de erişkinlerde görülen göz hastalıklarının çocuklarda da görüldüğüne dikkat çekerek, glokom, katarakt, retinopati, kapak düşüklükleri gibi rahatsızlıkların bunlar arasında olduğunu söyledi.

Çocuklarda uzağı görememe, miyop sorununun da genellikle 13-14 yaşlarında başlayarak ilerleme sürecine girdiğine işaret eden Can, bu konuda da ailelere şu uyarıyı yaptı:

"Çocuğunuzda miyop ilerlemesin istiyorsanız tabletlere, cep telefonlarına daha az baktırmalısınız. Çocuğun izleyeceği süre günde 40 dakikayı geçmemeli. Tabletlerin özellikle miyop ilerlemesinde ciddi rol oynadığı araştırmalarla da ortaya kondu. Araştırmalara göre özellikle sokakta oynayan çocuklarda miyopun da daha az ilerlediği tespit edildi."

Kaynak: AA