Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın en önemli stratejik hedeflerinden olan yerli ilaç çalışmalarında önemli bir başarıya imza atıldığını belirtti.

Türkiye'nin ilaç ihracatında bir önceki yıla göre yüzde 32'lik artış sağladığını aktaran Koca, "Türkiye'nin 2017'de 890 milyon dolar olan ilaç ihracatı, 2018'de 1,17 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu yükselişte Türkiye'nin üretim kapasitesinin ve Ar-Ge harcamalarının artmasının yanında, kısa adı PIC/s olan Uluslararası İlaç Denetim Birliği üyeliğine kabul edilmesinin de büyük katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

"Her 100 kutu ilaçtan 83'ü ülkemizde üretiliyor"

Türkiye'nin, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere PIC/s üyeliğine kabul edildiğini anımsatan Koca, böylece ülkede üretilen ilaçların dünya pazarına açılmasının önündeki teknik engellerin büyük ölçüde ortadan kalktığına işaret etti.

PIC/s üyeliğinin, Türkiye'de üretilen ilaçların kalitesi ve güvenliğinin dünya genelinde tescili anlamına geldiğini vurgulan Koca, "Öte yandan yerlileşme oranımız bu yıl içinde hız kazandı. 2018'de her 100 kutu ilaçtan 80'i ülkemizde üretilirken, bugün bu sayı 83 kutuya çıktı. Değer bazında ise yüzde 46 olan yerli ilaç oranımızı yüzde 48,5'e yükselttik. Sanayimizin kapasite kullanım oranı yüzde 65'ten yüzde 75'e çıktı. Burada yakaladığımız ivme ile daha yüksek katma değerli ürünler üretmeye ve ihracatta yakaladığımız başarıyı daha da ileri taşımaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA