Çanakkale'de yaşayan bir aile 1,5 yaşlarındaki kız bebeklerine parçalara ayırdıkları bademden yedirdi.

Bir süre badem yiyen bebek daha sonra nefes alamayınca anne ve baba çocuklarını alıp Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdü.

[Fotoğraf: AA]

Burada yapılan incelemede bebeğin soluk borusuna kuru yemiş parçası kaçmış olabileceği düşünülerek acil operasyon düzenlenmesine karar verildi.

Bronkoskopi yöntemiyle 10 kişilik ekipçe yapılan ve 1 saat süren operasyonda, minik bebeğin soluk borusunu aşıp akciğerine ulaşan badem parçası çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

"3 yaş altındaki bebeklere kuru yemiş vermekten kaçınmalıyız"

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Timuçin Alar, yaşanan olayın bebeğin badem yerken gerçekleştiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Özellikle 3 yaş altı çocuklara kuru yemiş tarzı yiyeceklerin verilmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Alar, şöyle konuştu:

"Çocuğun dişleri var diye güvenip sert cisimler havuç, elma gibi verilmemesi lazım. Göz önünden ayırmamak lazım çocukları. Ani morarma, yuttuğu düşünüldüğünde, şüphelenildiğinde beklemeden hekimine başvurmasını öneriyoruz. Çünkü bunlar içeride bekledikçe akciğerde şişiyorlar. Oyuncak parçaları yırtabiliyor akciğeri. Geri dönüşümsüz hasarlara sebebiyet veriyor. Bu da çocuğun hayatının sonuna kadar sorun yaşamasına sebep oluyor."

Kaynak: AA