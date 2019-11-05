Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde robotik cerrahi ile by-pass ameliyatlarına başlandı. Operasyon için göğüs kafesi kesilmiyor. Vücutta açılan bir kaç kesikten by-pass ameliyatı gerçekleştiriliyor.

Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Ali Kaygın, "Kardiyal kitle korener by- pass cerrahisi yapılacak olan hastaların artık batıya gitmesine gerek kalmadı" dedi.

Doğuda ilk kez uygulanan yöntem, hastaya pek çok avantaj sağlıyor. Uygulamadan hastalar da son derece memnun.

Robotik cerrahi ile ameliyat, elde titreme ve yorgunluk yapmadığı için, hekimler açısından da konforlu bir yöntem.

Haber: Hasibe Şener

Kamera: C. Yıldırım/ E. Daştan

Kurgu: Ahmet Öztürk