İl Sağlık Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ Hafif Raylı Sistem Genel Müdürlüğü iş birliğinde Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla 5 ila 14 yaş arasındaki 20 çocuk, ilk kez teleferiğe bindi.

Çocuklar, teleferiğin ardından tramvayla gezdirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, gazetecilere, kan hastalığı olan löseminin normal hücrelerin anormal hücreye dönüşmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

Löseminin tedavi edilmediğinde ciddi sonuçlar doğuran bir hastalık olduğuna işaret eden Oruç, "Kan kanseri olarak da bilinen lösemide erken teşhis çok önemli. Çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35'ini lösemiler oluşturur ve birinci sıradadır. Türkiye'de her yıl 16 yaş altında bin 200 ila bin 500 yeni lösemili çocuk vakası bildirilmektedir." dedi.

Oruç, lösemi hastası çocukların düşük direnç nedeniyle enfeksiyona açık olduklarına dikkati çekerek, "Kendilerini çevreden gelecek hastalıklardan korumak için maske takarlar ancak toplum, bunu yanlış algılayarak bulaşıcı bir hastalık taşıdıklarını düşünmektedir. Lösemili çocukların neden maske kullandığını vurgulamak için bugün biz de maske takarak onlarla birlikte teleferik ve tramvay gezisi yaptık. SAMULAŞ çalışanlarının tamamı da maske takarak çocuklarımıza destek verdi." ifadelerini kullandı.

SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı ise tüm çalışanların lösemili çocuklara destek verdiğini vurgulayarak, kurum bünyesindeki toplu taşıma araçlarında maske takarak görev yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA