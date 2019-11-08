10 Kasım'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında Anıtkabir'e gidecekleri özel bir sergi bekliyor. Sergide, Atatürk'ün naaşının Dolmabahçe'den Anıtkabir'e "son yolculuğu"na ilişkin detaylar olacak.

Devlet Arşivleri Başkanlığında muhafaza edilen ve daha önce yayınlanmamış 12 belge yer alacak.

Atatürk'ün naaşı için hazırlanan tabut ve müştemilatına ait faturalar, Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yardımların belgeleri...

1938 ile 1953 yılları arasını kapsayan döneme ait bu belgelerin hepsi sergide yer alacak.

Tüm çalışanlara ikramiye dağıtılmasına ait belgeler

Sergide, Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ün hastalığı ve vefatı boyunca tüm çalışanlara hizmetlerinden dolayı Meclis Başkanlığının emriyle ikramiye dağıtılmasına ait belgeler var.

Atatürk'ün cenazesine çok sayıda yabancı konuğun katıldığı da belgelere yansıdı.

Hariciye Nezareti Protokol Müdüriyetine ait listeler, Ankara'daki törene katılmak için gelen yabancı konukların Ankara Palas'ta konaklamalarına ilişkin belgeler sergide önemli bir yer tutuyor.

Sergi, 10 Kasım'da Anıtkabir'de ziyarete açılacak.

Kaynak: TRT Haber