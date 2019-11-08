İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Aşağı Şakran Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Ali Oğan, ilerleyen yaşına rağmen bahçesindeki zeytin ağaçlarıyla ilgileniyor. Zaman zaman da kahvehanede toplananlarla geçmişe ait anılarını paylaşıyor.

Köylülerin "yaşayan tarih" olarak adlandırdığı Hüseyin Ali Oğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü dünya gözüyle görme fırsatı yakalamanın mutluluğunu yaşıyor.

[Fotoğraf: AA]

"O an sürekli gözümde canlanıyor"

O günleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Oğan, Cumhuriyet'in ilk yıllarını çok iyi hatırladığını söyledi.

Yaşlı olmasına rağmen tarlasındaki zeytin ağaçlarıyla ilgilenmeye devam ettiğini anlatan Oğan, fırsat buldukça kahvede oturup gençlerle geçmiş günleri yad ettiğini, özellikle onlara Atatürk'ü anlattığını vurguladı.

1930 yılında Atatürk'ü dünya gözüyle görme imkanı bulduğunu belirten Oğan, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün köyümüzden geçeceği söylendi. Çevre köyler dahil herkes beklemeye başladık. O tarihte 5 yaşındaydım. Gazi'yi göreceğim için çok heyecanlanmıştım. Çünkü onu çok seviyordum. Atatürk Aydın'dan Çanakkale'ye gidiyordu. Haberi duyan herkes yola çıktı. Bir süre sonra atlı askerlerle geldi. Atatürk çok heybetliydi. Atından inmeden selam verdi, hal hatır sordu. Onu gördüğüm için çok şanslıyım. O an sürekli gözümde canlanıyor. Askerler çeşmeden su içti. Sonra önümüzden geçip yola koyuldular. Günlerce köyde onu konuştuk."

[Fotoğraf: AA]

"Her anlattığında gözlerinden yaşlar geliyor"

Aşağı Şakran Mahallesi Muhtarı Rafet Sever ise, Hüseyin Ali Oğan'ın köyün en yaşlısını olduğunu ve birçok konuda onun fikirlerine başvurduklarını söyledi.

Atatürk'ü ondan dinlemekten keyif aldıklarını vurgulayan Sever, "Hüseyin amca bizim için yaşayan bir tarih. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü görmesi bizim için özel bir durum. Atatürk'ü anlatırken çok heyecanlanıyor. Önünde geçip selam vermiş. Her anlattığında da gözlerinden yaşlar geliyor. Biz de Atatürk'ü dinlerken duygulanıyoruz" dedi.

Kaynak: AA