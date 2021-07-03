Kocaeli'de taşımalı eğitim veren Çubuklu Osmaniye İlkokulu, hobi bahçesi ve seralarıyla dikkat çekiyor.

Tek katlı binanın oyun bahçesi ya da spor salonu yok. Ancak arkasında sıra dışı bir görüntü var. Bir buçuk dönüm alan yemyeşil bir hobi bahçesi dönüştürüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Okul Müdürü Kerim Öz okulun kendisine ait arazisi olmayınca 1.5 dönümlük bahçeyi 4 yıllığına 1 liraya sembolik rakamla kiraladı.

Sebze ve meyve yetiştiriciliğini öğreniyorlar

Burada kurulan 4 serada, kışın ıspanak, roka, tere, pazı, yazın çilekten sarımsağa, domatesten bibere nicesi yetiştiriliyor.

Arazide öğrenciler hem hoşça vakit geçiriyor hem de sebze ve meyve yetiştiriciliği konusunda bilgiler öğreniyor. Bahçede yetiştirilen sebze ve meyveler ise öğretmenler ve öğrenciler tarafından tüketiliyor, okula gelen misafirlere ikram ediliyor.

Seralarına bırakmak istemeyen öğrenciler yaz tatilinde de buraya gelip ürünlerin bakımını sürdürecek.

[Fotoğraf: İHA]

Okul Müdürü Kerim Öz "Buraya 2 yıl önce atandım. Çevreyi gezdiğimde okulumuzun arka bahçesinde geniş bir arazinin olduğunu gördüm. Çok güzel bir manzarayla karşılaştım. 'Şurada bahçemiz olsa çok güzel olur' dedi. Tarlanın sahibiyle tanıştım. Küçük bir istedim kendisinde. "İstediğin kadar kullanabilirsin" dediler. 1 lira karşılığı 4 yıllık sözleşme yaptık" diyor.

Haber: Halit Yılmaz