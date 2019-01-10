İzmirli ilkokul öğrencileri soğuk kış günlerinde kuşları unutmadı. Öğrenciler çömlek tezgahının başına geçip kuşlara çamurdan yuva yaptı.

İzmir Menemen Kubilay İlkokulu 2. Sınıf Öğretmeni Candal Kilbul, "Geleneksel değerlerlerimizden merhamet, iyilik ve yardımseverlik duygusunu aşılamak istiyoruz. Çünkü küçük yaşta kazanılan bu duygular muhakkak ileri yaşlarda bir meyve olarak tüm topluma, tüm dünyaya yayılacaktır" dedi.

Menemen'in çömlek ustalığı da işin içine katılarak, devlet sanatçısı Ahmet Taşhomcu'nun seramik atölyesinde çalışmalar yapıldı.

Taşhomcu "Çömlekten daha iyi olur. Çünkü neden? Daha sıcak tutar, ahşap soğutur. Çömlek daha sıcaktır. Onun için Avrupa’da genelde kuş yuvaları çömlektir, topraktandır" dedi.

Çocuklar önce dikkatle izledi, ardından tezgahın başına geçti.

Kuruyan yemlikleri boyayan çocuklar okullarının bahçesindeki ağaçlara astı.

Kaynak: TRT Haber