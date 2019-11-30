Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi için oluşturuldu.

Bu kapsamda oluşturulan Niğde Çamardı Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sayesinde, nesli neredeyse tükenme noktasına gelen yaban keçilerinin sayısı hızla artış gösterdi. Bu sayede 2003 yılında 700 civarında olan yaban keçisi sayısı yaklaşık bin 400'e ulaştı.

DKMP Genel Müdürlüğünün yaban hayatı izleme ve takip çalışmaları kapsamında, yabani hayvan sayısının artması ve koruma çalışmalarının başarıya ulaşması büyük önem taşıyor.

Kaynak: AA