Amasya Müzesi'nde mumyaların gerçek hayattaki görünümleri resmedildi. Bunun için tarihi kitap ve belgelerden yararlanıldı. Bilimsel tekniklerle mumyalar, gerçeğine en yakın şekilde tasarlandı.

İlhanlı döneminde yaşamış 2'si çocuk 6 mumyanın resimleme çalışması uzman ekiplerce yapıldı.

Çalışmada tarihi gerçekliğe bağlı kalındığını belirten Amasya Valisi Osman Varol, şunları söyledi:

"Hayattayken nasıl göründüklerini, kıyafetlerini yüz ifadeleriyle ortaya koyacak bir çalışma yaptık. Bu da halkımızdan büyük bir ilgi gördü."

Mumya koleksiyonu ile dikkat çeken Amasya Müzesi'ni 2019 yılında 100 bin kişi ziyaret etti.

Mumyalar, bozulmamaları için nem ve ısı ayarı yapılan özel bölümde muhafaza ediliyor.

Kaynak: TRT Haber