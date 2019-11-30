Ne beyaz ne tam buğday ne de çavdarlı ekmek...

Mor ekmek, sadece tadıyla değil rengiyle de diğerlerinden çok farklı. Yaban mersini, kırmızı dut, vişne, patlıcan, kırmızı soğan. Bu meyve ve sebzeler ekmek hamuruyla birleşti. Ortaya nefis tadıyla mor ekmek çıktı.

Mor ekmek, İstanbul Üniversitesinden İhsan Kaya ve ekibinin çalışması sonucu ortaya çıktı. Kırmızı meyve ve sebzeler posa bölümünden ayrıldı. Renk pigmentleri un haline getirildi.

Malatya ve Ankara'da satışta

İşletmeci Süleyman Dursun, mor ekmeğin glisemik endeksinin yüzde 20 daha düşük olduğunu söyledi.

"Dolayısıyla kana karışma hızı yavaş. Tokluk hissini daha çok veriyor. İnsanlar acıkmadığı için obeziteye ile savaş veriyor."

Antioksidanlı mor ekmeği şeker hastaları da rahatlıkla tüketebiliyor. İçinde gıda boyası olan mor ekmeği anlamanın basit bir yolu var. Dursun bu yöntemi şöyle anlatıyor:

"Ekmeğimizin bir dilimine limon sıktıktan sonra bir iki dakika sonra tepkime verecektir. O mor ekmek kıpkırmızı bir hal alacaktır. Eğer almazsa bilsinler gıda boyasıyla yapılmıştır."

Mor ekmek, Malatya ve Ankara'da satışa sunuldu.

Haber: Cansu Doğan

Kamera: Hakan Güzel