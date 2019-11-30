Kocaeli'de Akpınar Mahallesi ile İzmit kent merkezi arasında sefer yapan bir otobüs, 3. durağa geldiğinde yolcuları almak için kapısını açtı. Bu sırada durakta bulunan bir sokak köpeği, yolculardan önce otobüse bindi.

Halk otobüsünde yaklaşık yarım saat boyunca yolculuk yapan köpeğin aç olabileceğini düşünen şoför, ona simit ikram etti. Simidi yiyen köpek, durakta kapının açılması ile otobüsten indi.

[Fotoğraf: AA]

Köpeği görünce önce panik yaşadığını belirten otobüs sürücüsü Okan Binkuyu, şunları söyledi:

"Durağa geldiğimde köpek insanlardan önce otobüse bindi. Köpeğin otobüse bindiğini gören insanlar korktu. Çünkü köpek hızlı bir şekilde içeri girdi. Yolcular, köpek kime saldıracak diye bir irkildi. Ama köpek normal yolcuymuş gibi orta koridora oturdu. Ben aç ve üşüdüğünü hissettim. Çünkü kaloriferin yanına oturdu. Karnı da açtı. Yolun kenarından simit aldım. Bana teşekkür eder gibi baktı. Köpek ineceği yeri de biliyormuş."

Köpeğin farklı otobüslere de sürekli olarak bindiğini belirten Binkuyu, "Bir önceki gün başka bir arkadaşın otobüsüne biniyor. Burada son durağa gelince de iniyor" dedi.

Kaynak: İHA