Nevşehir'de 40 kilogramlık bal kabakları yetişiyor

Arıcı, Hollanda'da yaşayan bir yakınının hediye ettiği tohumları ilkbaharda bahçesine ekti. Hasat zamanı gelen kabaklardan bazıları iriliği ile dikkati çekiyor.

Arıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçesinde yetişen kabaklardan bazılarının normalden fazla geliştiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Uzun yıllardır farklı türde kabak yetiştirdiğini ancak ilk defa bu büyüklüğe ulaştığını gördüğünü anlatan Arıcı, "Her yıl ekerim, 20-25 bal kabağı alırım. Bu yıl haddinden fazla büyüdü. Tavuk ve güvercin gübresi kullandık. Bu kadar büyük kabakla karşılaşmamıştım. Görenler hem tebrik ediyor hem de tohum istiyor. Kabakların bazıları 35-40 kilogram. Seneye ekmeye devam edeceğiz. Eşe dosta dağıtıp, kasabada yaygınlaşmasını sağlamak istiyorum" dedi.