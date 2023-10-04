"e-atıklar" sokak hayvanları için mamaya dönüşecek

"E-dönüşüm muhteşem olacak, sokak hayvanları mamaya kavuşacak" sloganıyla başlatılan "#SAWcycle" projesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bugün hayata geçirildi.

İSG, proje kapsamında havalimanına gelen yolcuları, küçük ev aletlerinden bilişim ve telekomünikasyon ekipmanlarına kadar kullanılmayan tüm elektronik cihazları yanlarında getirmeye davet etti.

Geri dönüşümden elde edilen gelirle sokak hayvanlarına mama alınacak

Destek vermek isteyen yolcular yanlarında getirdikleri elektronik atıkları havalimanının doğu ve orta giriş kapılarında yer alan "#SAWcycle" e-atık kutularına bırakabilecek.

Proje kapsamında e-atıkların geri dönüşümden elde edilen gelirle sokak hayvanları için mama alınarak, barınaklara bağışlanacak.

Katılımcılar çevre dostu çanta ile ödüllendirilecek

Projeye desteği ve farkındalığı artırmak için katılımcılardan e-atıkları konteynerlere atarken çektikleri fotoğrafları sosyal medyada "@istanbulsabihagokcen" ve "#Sawcycle" etiketiyle paylaşmalarını isteyen İSG, tüm paylaşımları "#SawCycle" baskılı çevre dostu çanta ile ödüllendirecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı, Ginkgo Çevre Derneği ve Exitcom Atık Dönüşüm Tesisi ile ortak geliştirilen projeyle çevreye zarar veren elektronik atıkların dönüşümünün sağlanması ve sokak hayvanlarına yardım edilmesi hedefleniyor.