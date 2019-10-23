2007 yılından bu yana Türkiye'de yaban hayatı görüntüleyen İdris Ölmez, bir hafta önce Toros Dağları'nda alageyik görüntüledi. Ölmez'in, sosyal medya hesabından paylaştığı alageyiğe ait fotoğraflar yoğun ilgi gördü.

Daha önceleri çizgili sırtlan, albino serçe gibi hayvanları da görüntüleyen Ölmez, Türkiye'de şu ana kadar görüntülenen 487 kuş türünden 320’sini, 120 memeli türündende 45 tanesini görüntülediğini söyledi.

İdris Ölmez, daha önce de alageyiği görüntülemek için Antalya Düzlemçamı bölgesine gittiğini, ama istediği gibi güzel bir görüntü alamadığını anlattı.

Kıpırmadan saatlerce bekledi

Bu dönemin alageyiklerin daha töleranslı görüntü verme zamanı olduğuna dikkat çeken Ölmez, şöyle konuştu:

"Hayvan çok ürkek ve narin, ayrıca koku almada çok hassas olduğu için görüntülemek çok zor. Bölgede 4 gün kaldım, ama 3 gün çekim yapabildim. Her yatışımda 3,5- 4 saat hiç kıpırdamadan bekledim. Alan ormanlık olduğu için içeride hayvanın kükremelerini duyuyorsunuz. Ne kadar kamufle olursanız olun, keskin koku alma hislerinden dolayı sizi hissedebiliyor. 3 gün boyunca geçiş noktalarında akşam üstüleri ve sabahları bekledim. Daha önce de birçok alageyik görüntülemiştim, ama ilk defa bu kadar yakından güzel görüntüler çektim."

Alageyik

Senelerce bilinçsiz ve acımasız sürdürülen avcılık nedeni ile nesilleri yok olma sınırına gelen ve sadece Türkiye'de Düzlerçamı'nda 7 baş kalan alageyikler koruma çalışmalarıyla 2010 yılında 300-400 başa ulaştı.

Düzlerçamı'ndan Türkiye'nin çeşitli yerlerine alageyik aktarılmaktadır ve sayıları çoğaltılmaya çalışılıyor. Bu çalışmaların devlet tarafından daha büyük bütçelerle desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerekiyor.

Kaynak: TRT Haber, DHA