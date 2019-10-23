İletişim Başkanlığı'nca Taksim Meydanı'nda açılan "29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi'nde direnişin destanı yeniden yaşatılıyor.

[Fotoğraf: AA]

600 metrekare kapalı alana sahip merkezdeki 4 ayrı bölüme yerleştirilen 300 metrekare LED ekranlarda, "Direnişin Destanı", "Anadolu Kahramanları" ve "Cumhuriyet Sevinci" temalı videolar, dijital hologramlar, üç boyutlu görseller ve hikaye anlatımı eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor.

Merkez, 7 gün boyunca 11.00 ile 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

[Fotoğraf: AA]

"O anı yaşıyorsunuz"

"29 Ekim Cumhuriyete Giden Yol" Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret eden Songül Yılmaz, merkezi çok beğendiğini anlattı.

Vatandaşlara buraya uğramaları tavsiyesinde bulunan Yılmaz, "İnsanın içi çok tuhaf oluyor. Savaşı, o zamanları yaşıyorsunuz. Allah hepsine rahmet eylesin. Onların sayesinde bu ülkede geziyoruz. Onların sayesinde özgürlüğümüzü yaşıyoruz. Herkesin buraya gelmesini rica ediyorum. Ben tesadüfen uğradım. İyi ki de uğramışım gerçekten o anı yaşıyorsunuz" dedi.

Kaynak: AA