Ovakışla beldesi ile Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köyü sınırları içerisinde bulunan 40 kilometrekarelik alana sahip olan ve her yıl 3 ay süreyle buzla kaplanan Nazik Gölü ve üzerindeki tekneler buz tuttu.

Buzla kaplanan göl değişik desenlere büründü

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü bölgede buzla kaplanan Nazik Gölü’nün değişik desenlere bürünen yüzeyi havadan drone ile de görüntülendi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Göle kıyısı bulunan köylerdeki çocuklar ise buz tutan göl yüzeyinde oyunlar oynayarak ve kayarak eğlendi.

Köy sakinleri buzları kırıp balık tutuyor

Dilburnu Köyü sakinlerinden Ahmet Canbay, “Nazik Gölü her sene böyle buz tutuyor. 2 ay, 2 buçuk ay buz tutuyor. Biz hayvanları burada suluyoruz. Gölde kışın da balık tutuyoruz, yazın da tutuyoruz. Şu an en az 15-20 santimetre buzun kalınlığı. Biz gidip buzları kırıp, ağları atıp balık tutuyoruz” dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Nametullah Özcanoğulları isimli çocuk ise, “Burası Nazik Gölü geç dondu burası. Biz arkadaşlarımızla göl üzerinde geziyoruz, top oynuyoruz. Güzel bir yerdir. Buz tutan göl yüzeyi bize top sahası oldu. Üzerine kar yağınca daha güzel olacak. Şimdiki buz da çok kalındır” diye konuştu.

