Avrupa galası Köln kentinde yapıldı, Stuttgart şehrinde ise binlerce izleyiciyle buluştu. Almanya'nın ardından yeni durakları Avusturya oldu. TRT Çocuk kanalının çizgi film serisinin ikinci sinema filmi olan Rafadan Tayfa Göbeklitepe, Linz kentinde izleyicilerle buluştu.

Film gösterimi öncesinde ise Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının desteğiyle etkinlik düzenlendi. O etkinlikte film karakterleri çocuklarla bir araya geldi.

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği buluşmada çocuklar televizyonda gördükleri karakterlerle fotoğraf çektirmek için adeta yarıştı.

Animasyon ve macera türündeki çizgi film, "Rafadan Tayfa" ekibinin Göbeklitepe'de yaşadığı gizem dolu maceraları konu alıyor. Filmin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan. Senaristliğini Ozan Çivit'in yaptığı filmde, Göbeklitepe dünyada ilk kez bir animasyon filmiyle anlatılıyor.

Rafadan Tayfa Göbeklitepe Pazartesi günü de Viyana'da izleyicilerle buluşacak.