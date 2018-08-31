Mutlu şehir Sinop'a ziyaretçi akını yaşanıyor

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çeken Sinop'ta, kenti ziyaret edenlerin sayısının yıl sonu itibarıyla 1 milyonu aşması bekleniyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, geçen yıl 900 bin ziyaretçi ağırlayan kentin özellikle yaz sezonunun son 2 aylık diliminde yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptığını söyledi.

"Ziyaretçi sayımız giderek artıyor"

Sinop'un bölgenin en önemli turizm merkezlerinin başında geldiğine işaret eden Tosun, "Kurban Bayramı tatilinde kentimize giriş yapan araç sayısı 270 bin olarak ölçüldü. Bu ilimiz adına tarihi bir rekor" dedi.

Gösterilen ilgi kadar gelen misafirlerin memnun edilmesinin önemine de dikkat çeken Tosun, şunları kaydetti:

"Bu anlamda bazı sıkıntılarımız olduğu bir gerçek. Konaklama noktasında henüz istediğimiz yerde değiliz. Rekabet gücünü artıracak yeni işletmelere ihtiyacımız var. İlimize mutlaka yeni oteller kazandırılması gerekiyor. Bunun yanında artık iyi bir turizm planlamamız olmalı. Çünkü evet ziyaretçi sayımız giderek artıyor ama insanları memnunun kılamazsak bunun böyle devam edeceğinin garantisi yok. Onun için yeni yatırımlar, yeni planlamalara ihtiyaç var."

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya ise, bayram tatilinde rekor seviyede ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Turizm sektörü olarak bizim adımıza mutluluk verici. Yaz sezonunun son bölümünde bayram tatiliyle de birlikte yaşanan turizm hareketliliği bizleri son derece memnun etti. Bunun devamının getirilmesi noktasında herkese düşen önemli görevler var. Sadece 3-4 ay değil bu hareketliliği yıla yayabilirsek çok daha güzel olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA