Torununun torununu görmenin mutluluğuyla yaşıyor

4 çocuğu ile 45 torununun yanı sıra 3 de torununun torunu olan 100 yaşındaki Azime Yenice, torunlarının torunlarını görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kars Sarıkamış'ta yaşayan 100 yaşındaki Azime Yenice'nin ilerleyen yaşına rağmen sağlıklı olması dikkat çekiyor. Eşini kaybettikten sonra çocuklarının yanında yaşamını sürdüren Yenice'nin 4 çocuk, 45 torun, 3 de torununun torunu var.

Yenice, yaşamını çocuklarının yanında sürdürüyor, torunlarıyla keyifli zaman geçiriyor.

Asırlık çınar Azime Yenice, sağlıklı yaşamasını ormanlık alanda uzun yıllar fidan dikiminde çalışmasına bağladığını söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen sağlıklı olduğunu ve kendi işini yapabildiğini anlatan Yenice, "Çocukluğumdan beri hep çalıştım, kocam öldükten sonra 4 çocuğumla başbaşa kaldım. Ormanlık alanda uzun yıllar fidan dikiminde çalışarak, çocuklarımı büyüttüm. Şimdi torunlarımın torunlarını gördüm. Onlarla olmak çok güzel ve bu şekilde yaşamaya devam ediyorum" dedi.

Yenice'nin kızı Medine Seçilmiş de, annesinin çok zor şartlarda kendilerini büyüttüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Babam öldükten sonra bütün yük annemin sırtına bindi, bizleri o büyüttü. Ormanlık alanda fidan dikiminde çalıştı. Kışlık yakacak odun ve kozalakları sırtında taşıyarak eve getirirdi. Yani çok çile çekerek bu günlere geldi. Halen sağlığı yerinde, kendi işini kendi görebiliyor. Şimdi torunlarıyla, torunlarının torunlarıyla yaşıyor."

"Anneannemin anneannesini gördüm"

Asırlık çınarın torunu Ayten Vanlı ise, ninesinin çok emektar olduğunu anlattı, "Ninemiz yüz yaşında, maşallah, bize çok emeği var. Çocuklarımızın banyosunu hep o yaptırırdı. Bizi o büyüttü, biz de elimizden geldiğince ömrünün sonuna kadar ona bakacağız" diye konuştu.

Azize Yenice'nin torununun torunu Şevval Vanlı da, çok şanslı olduğunu belirterek, "Çok şanslıyım çünkü anneannemin anneannesini gördüm. Yani her çocuk bunu göremez. Hepsini çok seviyorum" dedi.

Kaynak: AA