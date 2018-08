Önce kitap okuyor sonra antrenman yapıyorlar

Mahmut Demir Spor Salonu'nda düzenlenen kursa katılan 12-17 yaşlarındaki 50'ye yakın tekvandocu, Suluova Belediyespor Kulübü Antrenörü Serdar Kılıç nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Genç sporcular, bir süre önce antrenör Kılıç'ın aldığı karar doğrultusunda, her antrenman öncesinde 20 dakika kadar yanlarında getirdikleri kitabı okuyor, daha sonra çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Haftada dört antrenman yapan genç sporcular, çalışmanın ardından da evlerinde de en az yarım saat kitap okumayı ihmal etmiyor. Her sporcunun ayda 3 kitap okuması gerekiyor.

"Çocukların spor yapması eğitime engel değil, aksine faydalı"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Abdulkadir Saraç, eğitim ve sporun ayrılmaz bir bütün olduğunu, okuma ve eğitimin sporcuların başarılarına doğrudan katkı sağladığını söyledi.

Ailelerin, çocukları herhangi bir spor branşı ile ilgilendiği zaman eğitim hayatlarında geriye düştükleri düşüncesine sahip olduğunu dile getiren Saraç, "Burada eğitim ve sporun bir arada yürüyebileceğini ispatlamaya çalışıyoruz. Ailelere de sesleniyoruz. Çocukların spor yapması, günlük antrenmana gelmelerinin derslerine engel değil, aksine faydalı olacağını savunuyoruz. Müdürlük olarak elimizdeki imkanları gençlere sunuyoruz. Bunun doğru olmadığını bu etkinlikle ispat ediyorlar" dedi.

Antrenör Kılıç da, düzenli olarak her antrenman öncesi 20 dakika kadar kitap okuma seansı düzenlediklerini anlatarak, "Amacımız öğrencilerin ruhsal ve zihinsel eğitimlerinin yanı sıra bedensel eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olmak. Bu yöntemle çocuklara aynı zamanda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kelime dağarcıklarını artırarak ufuklarını geliştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kitap okuduktan sonra fiziksel eğitim için tekvando antrenmanı yaptıklarını belirten Kılıç, bu yöntemin gençlerin spor hayatlarında daha başarılı olmalarına katkı sağladığı gözlemini aktardı.

Gençlerin her alanda kendilerini geliştirmeleri, tam donanımlı hayata hazırlanmaları, vatanı ve milletini seven bireyler olarak yetişmesinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Kılıç, çalışmalarında kendilerine katkı ve destek veren Belediye Başkanı Fatih Üçok ile Kulüp Başkanı Mustafa Çolak'a teşekkür etti.

"Daha verimli, dikkatli ve başarılı olduğumu hissediyorum"

Sporculardan 12 yaşındaki Şüheda Bulaç ise, antrenman öncesi kitap okumanın çok hoşuna gittiğini dile getirerek, "Kitap okuduğumda daha verimli, dikkatli ve başarılı olduğumu hissediyorum. Kitap okuma etkinliğine severek katılıyoruz. Antrenmandan sonra eve gittiğimde dinlenirken yarım saat kadar yine kitap okuyorum. Böylece kitap okuma alışkanlığım arttı. Ailem de benimle birlikte kitap okuyor artık" diye konuştu.

