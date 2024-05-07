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Dünya
AA 07.05.2024 22:30

Fransa'da 27 vekil hükümeti Filistin devletini tanımaya çağırdı

Fransa'da 27 milletvekili, hükümetten Filistin devletinin tanınmasını istedi.

Fransa'da 27 vekil hükümeti Filistin devletini tanımaya çağırdı
[Fotograf: Reuters]

Fransa'da Yeşiller partisi milletvekili Sabrina Sebaihi, X sosyal medya hesabından, Fransa-Filistin Uluslararası Araştırma Grubu üyesi 27 milletvekilinin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdığı ortak mektubu paylaştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi ve "Avrupa Birliği'nin (AB) arkasındaki itici güç" olan Fransa'nın, barış için çalışma sorumluluğu olduğu belirtilen mektupta, "çatışmalara son verecek ve iki devletli çözümün önünü açacak diplomatik sürecin" yeniden başlatılması gerektiği kaydedildi.

Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısında ABD "hayır" oyu kullandı

15 üyeli BMGK'da Cezayir tarafından sunulan, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısının daimi üye ABD'nin "hayır" oyu kullanmasıyla reddedilmesine değinilen mektupta, Fransa'nın "diplomatik tutumuna sadık kalarak" karar lehinde oy kullandığı hatırlatıldı.

Filistin'in basit bir "üye olmayan gözlemci devlet" olarak kalmaması ve BM'nin tam üye devleti olarak tanınmasının ve uluslararası toplumun barış yolunda ilerleyebilmesindeki öneminin vurgulandığı mektupta, Fransa hükümetine Filistin devletini tanıma çağrısı yapıldı.

Mektupta, söz konusu karar tasarısının uygulanması talep edilerek, İsrail'in yanında barış ve güvenlik içinde demokratik ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının amaçlandığı belirtildi.

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