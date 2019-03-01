Türkiye onun hikayesini TRT Haber'in Ömür Dediğin programında izledi.

"Haticem dünyadan göçeli 1918 gün oldu" sözleriyle hafızalara kazındı Mustafa Yılık.

1933'te dünyaya gelen Mustafa dede, Hatay'ın Hassa ilçesinde oğluyla birlikte yaşıyor. Torunlarıyla zaman geçiriyor.

1958 yılında tanıştı Hatice'siyle. O 24, Hatice ise 18 yaşındaydı. Rüyasında gördü Hatice’yi. Hiç tanımadan evlendi Mustafa dede onunla ve başladı yıllardır özlemini çektiği aşkını yaşamaya. Hatice için yazdığı manileri ilk günkü gibi hafızasında tutuyor.

Gün geçti, aylar geçti, zaman geçti, yıllar geçti aradan

Işkın verdi, evlat verdi yaradan

İlk yaylamız Amanos Dağlarıydı sıradan

Göçerdik yaylalara Haticem…

"3 bin 692 gündür ayrıyız"

Hatice 2006 yılında siroz hastalığına yakalandı. Birçok doktor gezdiler ama çaresi bulunmadı. 21 gün 20 ay hasta yattıktan sonra veda etti hayata Hatice.

"11 günde tabuta koydular, Haticem gitti ben de Mecnun oldum. Öksüz kaldım" sözleriyle anlatıyor Mustafa dede hayat arkadaşına olan hasretini…

O günden beri bir an olsun ihmal etmiyor Hatice ile ayrı geçirdiği gün sayısını.

"3 bin 692 gündür ayrıyız. 18 bin 598 gün beraber yaşadık. Nasıl da saymam, sayılmayacak bir Hatice değil ki…"

Haber: Nurya Yardımcı

Kamera: Fatih Şenel

Kurgu: Bertuğ Ulukan