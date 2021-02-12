Murat 124, İtalyan Fiat 124 modelinin eşi olarak tasarlandı.

Takvimler 12 Şubat 1971'i gösterirken, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç'ın katılımıyla TOFAŞ'ın Bursa'daki fabrikasının açılmasıyla üretimine başlandı.

Fiat'ın, İtalya dışında ortak olduğu şirketlerin ürünlerinin Fiat adını taşımasını istememesi üzerine TOFAŞ ve Fiat yetkilileri bu modelde kullanmak üzere isim arayışına girdi.

[Fotoğraf: AA]

Nilüfer, Ova, Koza, Uludağ, Murat

Teklif edilen isimler arasından uygun olabilecek 15-20'si seçildi. "Anadol" modelinin ismi belirlenirken oluşturulan jüri, bu kez TOFAŞ'ın otomobili için devreye girdi.

Jüri, Cevat Fehmi Başkut, Burhan Felek, Ord. Prof. Nazım Terzioğlu, Hulki Alisbah ve Bernar Nahum'dan oluşuyordu.

Jüri, fabrikanın yanından geçen çaydan ilham alan "Nilüfer", Bursa ovasına atıf yapan "Ova", kentin ipekçiliğinden yola çıkılarak önerilen "Koza", eteklerine yaslandığı "Uludağ" ve nihayet Bursa'ya adını veren Murad Hüdavendigar'ı (Sultan 1. Murad) akla getiren "Murat" isimleri üzerinde durdu.

[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]

Murat 124 için otomobil çekişleri düzenledi

İtalyanların da kendi tarihlerinde adı geçen bir generali hatırlatan "Murat" ismini tercih etmeleri nedeniyle modelin ismi "Murat 124" olarak belirlendi.

Vatandaşların sahibi olmak için kuyruğa girdiği Murat 124 için bazı gazete ve dergiler kuponla otomobil çekişleri düzenledi.

İlk yıl 7 bin 835 adet üretilen araç, daha sonraki yıllarda sayısını katlayarak 1976 yılı sonuna kadar 134 bin 867 adet üretildi.

[Fotoğraf: AA]

İlk örneği Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde

TOFAŞ, ilk ihracatını 1975'te bu araçlarla Mısır'a yaptı. Firma, o dönemde 75 adet Murat 124'ü Mısır'a gönderdi.

Yarım asır önce Bursa'da üretimine başlanan, fiyatı ve performansıyla vatandaşların gönüllerinde taht kuran "Murat 124"ün hikayesi, birçok kişiye göre ilk günkü heyecanıyla sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Adına çeşitli illerde fan kulüpleri kurulan, binlerce lira harcanarak modifiye edilen, hayranlıklarını "sevda" olarak niteleyenler kadar, öldüklerinde tabutlarının üzerinde taşınmasını vasiyet edenler bile oluyor.

"Hacı Murat" olarak bilinen otomobilin "0000001" şasi numarasıyla 1971 yılında üretilen ilk örneği ise sergilendiği TOFAŞ Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'nde ilgi görüyor.