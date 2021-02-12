Koronavirüs temizlik alışkanlıklarımızı tamamen değiştirdi. Kolonya ve dezenfektan dışarıda vazgeçilmezimiz oldu. Dezenfektan, kolonya ve temizlik malzemelerinin kullanımı arttı.

Dezenfektanlar sadece el hijyeninde kullanılmıyor. Temas edilen yüzeylerin temizliği de onlarla yapılıyor. En çok da telefon yüzeylerinin...

[Fotoğraf: Getty]

Dezenfektan kullanımı cep telefonu arızalarında ciddi artışa sebep oldu. Telefon tamircilerinin iş yoğunluğu da arttı. İstanbul Kadıköy'deki bir telefon tamir merkezinde teknisyen olarak çalışan Murat Bahtiyar dezenfektan mağduru çok sayıda müşterinin her gün tamircilerin kapılarını çaldığını anlatıyor:

[Fotoğraf: Getty]

"Bize günde 150 cihaz geliyorsa bunun 50-60 tanesi sıvı temastan. Dezenfektan kullanırken bilinçsiz bir şekilde cihaza sıkıyorlar. Direkt cihaza sıktığı zaman cihazın hoparlöründen, kulaklık yerinden içeri girdiğinde zamanla içeride oksitlenme yapıyor, ana karta zarar veriyor. 'Mikrofonum çalışmıyor, kulaklığım çalışmıyor, kameram çalışmıyor' diyerek bu yüzden geliyorlar."

Telefon temizliği nasıl yapılmalı?

Salgınla birlikte telefon kullanım süresi de arttı. Telefonlarla her temasta dezenfekte etmek gerekiyor. Doğrudan sıvı teması telefonun bozulmasına yol açıyor. Peki telefon temizliği nasıl yapılmalı. Tamirciler dezenfektan ya da kolonyanın bez yardımıyla kullanılmasını öneriyor.

[Fotoğraf: Getty]

Bu ürünleri kolonya, dezenfektan veya alkollü mendillerle kısa süreli silmek yeterli. Doğrudan telefonla temas eden dezenfektan ise arızaya yol açıyor. Arızaların maliyeti, telefonun modeline göre değişiyor. 100 liraya da tamir ettirmek mümkün, maliyetin bin lirayı aşması da...

Kamera: Serhan Sevin