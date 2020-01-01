Kendileri küçük ama yürekleri büyük. Yüzlerinden tebessüm, kalplerinden umut eksik olmuyor.

Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, yeni yıla Hacivat ve Karagözle birlikte girdiler.

“Mektubum Var Sana” sosyal sorumluluk projesiyle çocuklar için Türkiye'nin dört bir yanından mektuplar yazıldı. Erzurum'dan yola çıkan gönüllüler tarafından da minik kalplerin her birine ulaştırıldı.

Mektuplar halk kahramanları ve masal karakterleri üslubuyla yazılıyor. Hastanede vakit geçirmelerini kolaylaştıracak hediyelerle birlikte onlara dağıtılıyor.

Keloğlan, Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz. Çocuklar yeni yıla onlardan gelen hediye ve mektuplarla girdi. Hem güç buldular hem de mutlu oldular."

Bu yıl beşincisi düzenlenen "Mektubum Var Sana" projesi her yeni yılda farklı bir hastanede devam edecek.

Haber: İrem Çöteli

Kameraman: Tahsin Özkan