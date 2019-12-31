Niğde Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, dağ keçileri ile ilgili envanteri çıkardı. Yapılan sayım sonucunda genç yaban keçisi sayısında artış gözlemlendi.

18 bin 955 dekar alanda yapılan çalışmada, 2018 yılında bin 317 olan dağ keçisi sayısının 2019 yılında bin 358’e çıktığı saptandı.

[Fotoğraf: DHA]

Doğa ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Niğde'de etkin koruma ve duyarlı vatandaşlar sayesinde dağ keçisi sayısının her geçen yıl artıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA