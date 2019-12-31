Yaşam
Karslı çocukların kızak eğlencesi31 Aralık 2019 Salı 11:41 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 11:52
Kar, bazen hayatı zorlaştırsa da çocuklar için eğlence demek. Kars'ta kar yağışına sevinen çocuklar, mahalleyi kızak pistine çevirdi.
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde çocuklar, yolları kızak pistine çevirdi.
Tepe mahallesinde bir araya gelen çocuklar, caddenin bir bölümünü kızak pisti gibi kullanarak karın keyfini doyasıya yaşadı.
Çocuklardan Bayram Alkan, kar yağışına çok sevindiklerini belirterek, ”Çok güzel kar yağdı, karı çok seviyoruz" dedi.
Haber: Hüseyin Demirci
Etiketler: kızak kar kalınlığı Doğu Anadolu Bölgesi çocuklar