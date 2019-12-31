Hem insanlar hem de hayvanlar için ilk yardım önemli. Yapılan müdahale doğruysa ilk yardım hayat kurtarabilir. Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, “Nasıl ki insanlar için ilk yardım dersleri varsa, eğitimler veriliyorsa, hayvanlar için de ilk yardım müdahale eğitimleri verilmesi gerekiyor. Bu bizlerin sorumluluğunda” diyor. Uzunali, müdürlüklülerinin bünyesinde belirli zamanlarda verilen hayvanlarda ilk yardım eğitimlerinin bu bilincin oluşmasına katkı sağladığını söylüyor.

Kaza anında ilk yardım uygulanması önemli

İlk yardım gerektiren bazı durumları ve müdahale yöntemlerini anlatan Üsküdar Belediyesi Minik Dostlar Kliniği veteriner hekimi Gizem Karan, vakaların bir kısmının doğru, bir kısmının yanlış müdahale ile geldiğini belirtiyor. Trafik kazalarında yanlış müdahalelerin fazlaca yapıldığını söyleyen Karan, “Bu gibi durumlarda önce hayvanın açık yarası olup olmadığını kontrol etmeliyiz. Açık yarası varsa temiz bir bezle ya da havluyla açık yarasını sarmamız hayvanın yarasının mikrop kapmasını önler“ derken, açık yarası olmayan hayvanları da bir bezle ya da montla sarıp karton bir kutuya koyarak taşımanın gerekli olduğunu söylüyor.

Kaza anında sık karşılaşılan bir diğer sorun da kırıklar. Gizem Karan hayvanlarda bir kırık tespit edildiğinde kırığın olduğu bölgenin gazlı yahut temiz bir bezle sarılarak sabitlenmesinin önemli olduğunu, gerekli müdahalelerin gecikmesi durumunda hayvanın bacağını kaybedebileceğini belirtiyor.

Cisim yutma ve göz enfeksiyonu

Evde karşılaşılabilecek bazı durumlarla ilgili de tavsiyelerde bulunan Karan, “Göz enfeksiyonu evde karşılaşılabilecek bir durum. Gözü kapalı bir kedi ile karşılaşıldığında, pamuğa bayat çay ya da kaynadıktan sonra soğuyan suyu dökerek, hayvanların gözlerini temizlemek enfeksiyonun yayılmasını yavaşlatabilir” derken soluk borusuna cisim kaçan hayvanlar için de ”Hayvanın arka tarafından iki elle tutup göğüs boşluğuna hafifçe baskı yapacak şekilde kusma refleksi göstermesini ve onu çıkarmasını sağlayabilirsiniz” diyor.

Evde basit yöntemlerle sağlık kontrolü yapılabilir

Gizem Karan, kedi ve köpeklerin sağlık durumları ile ilgili temel kontrollerin kolaylıkla yapılabileceğini şu sözlerle anlatıyor:

“Evcil dostlarımızın temel düzeyde sağlıklı olup olmadıkları birkaç yöntemle kolayca anlaşılabilir. İlk olarak ense kısmından iki parmakla tutulup tutulan kısım hafifçe çevrilip bırakıldığında, normale dönme süresi 1-2 saniyeden uzun sürüyorsa hayvanınız susuz kalmış ve sağlıksız olabilir. Yine dişlerinin üst kısmındaki pembe kısma bir kere bastırıp elinizi çektiğinizde pembe kısım beyazlayacaktır. Tekrar pembe renge dönmesi uzun sürüyorsa hayvanın sağlığında bir problem olabilir.”

Karan, diş etleri pembe olmayan hayvanların sağlığının yerinde olmadığını ve bu kontrol metodunun uygulanacağı durumlarda eldiven kullanılması gerektiğinin de altını çiziyor. Son olarak doğru müdahaleler uygulansa bile hayvan kliniklerine getirilerek muayene ettirilmesini de tavsiye eden Karan “Evcil hayvanlarımız ya da sokak hayvanları, bir kaza geçirdiğinde gerekli müdahaleler doğru olarak yapıldıktan sonra yakındaki bir veteriner kliniğine götürülmesi ve muayene ettirilmesi gerekli olabilir. Bu gibi durumlarda bunu göz ardı etmemek önemli” diyor.