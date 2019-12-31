Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava dalgası önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Ankara'da hava bugün en düşük 0, en yüksek 2 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara'ya kar yarın yağacak.

Ankara'da yarın ve perşembe günü hava kar yağışlı olacak.

Çarşamba günü Ankara'da hava sıcaklığı en düşük 2, en yüksek 5 derece olacak. Perşembe günü ise kar yağışı devam ederken, hava sıcaklığı en düşük 0 en yüksek 3 derece olacak.

Ankara'da okulların kar tatili olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: TRT Haber