Tuvalu, Marshall Adaları, Sierra Leone...

Bunlar coğrafi zenginlikleri ile öne çıkan turistik merkezler. Ancak bu merkezlere turistlerin ilgisi çok az.

Bazıları güvenlik, bazıları bulaşıcı hastalık riski, kimi de coğrafi uzaklık nedeniyle ilgi görmüyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, turistsiz beldelerin listesini yayımladı. İlk sırada Tuvalu var. Güney Pasifik ülkesi Tuvalu'yu yılda sadece 2 bin turist ziyaret ediyor. Nedeni coğrafi uzaklığı.

Turistlerin ilgisini çekmiyor

Bazı bölgelerden ise Amerikan ordusunun nükleer testlerinin merkezi olması nedeniyle uzak duruluyor. Marshall Adaları bu beldelerin arasında başı çekiyor.

Karayiplerdeki, kadifemsi yeşil tepeleriyle büyüleyici Montserrat ise volkanik patlamaların ardından yalnız bırakılan adalardan.

Ziyaretçi sayısı bir kaç bini geçmiyor. Karayiplerin eşsiz sahillerine sahip Anguilla ise aşırı pahalı oluşu sebebiyle tercih edilmiyor.

Doğa harikası Sierra Leone, Ebola virüsünün pençesine düşünce turistlerin terk ettiği bölgeler arasında yer aldı.

Kaynak: TRT Haber