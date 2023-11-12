Minik Barlas forma almak için biriktirdiği parayı Gazzeli kardeşlerine gönderecek

İstanbul'da yaşayan 7 yaşındaki Barlas Batın Diri, ailesinin verdiği harçlıkları, çok sevdiği futbol takımı Fenerbahçe'nin formasını almak için biriktirmeye başladı.

Bu sırada İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı ve 7 Ekim'den bu yana devam ettirdiği saldırılarını ailesinden duyan minik Barlas, Gazze'deki kardeşlerinin yaşadıklarından etkilenerek çok sevdiği takımının formasını almaktan vazgeçti.

Barlas, forma için kumbarasında biriktirdiği yaklaşık 500 lirayı, Gazzeli çocuklara göndermeleri için vakıflara bağışlamaya karar verdi.

Barlas'ın, durumu ailesine söylemesinin ardından anne Vildan Durmaz, oğlunun bu duygulandıran kararını sosyal medya hesabından paylaştı. Minik çocuğun bu kararı sosyal medyada kısa sürede takdir toplarken çok sayıda kişi de bu duyarlı davranışı sebebiyle Barlas'a forma almak istedi.

"Kumbaradan çıkan paraları savaş için yollamak istedim"

Davranışıyla birçok kişiyi duygulandıran Barlas Batın Diri, tutkuyla bağlı olduğu takımının formasını almaktan nasıl vazgeçtiğini anlattı.

Sevdiği takımın formasını alma hayali kurduğunu belirten Diri, bu hayalini gerçekleştirmek için yaklaşık 3-4 aydır para biriktirdiğini söyledi.

Bir süre para biriktirdikten sonra kumbarasını açtıklarını kaydeden Diri, "Kumbaradan çıkan paraları savaş için yollamak istedim. Onların aç kalmamasını ve onlarla yardımlaşmayı istedim." dedi.

Kumbarasından çıkan parayı Gazze'deki kardeşlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için göndermek istediğini anlatan Diri, Gazze'deki kardeşlerine de "Yaralı çocuklara, yaralı annelere, yaralı babalara geçmiş olsun demek istiyorum." mesajını gönderdi.

"Her gece dua edip öyle uyuyorduk"

Anne Vildan Durmaz ise Barlas'ın kendisine ait bir bütçesi olduğunu, o bütçeyi aşan istekleri olduğu zaman ona para biriktirmesini söylediklerini aktardı.

Barlas'a formaya da para biriktirirse ulaşabileceğini söylediğini kaydeden Durmaz, şunları dile getirdi:

"Birazcık aşıyordu bizim bütçemizi. Ben de ona para biriktirip alabileceğini söyledim Fenerbahçe formasını. Kendisi çok büyük Fenerbahçe hayranı. Sonrasında para biriktirirken, bu Filistin, 'zulüm' diyorum ben buna savaş demiyorum. Çünkü savaş iki taraflı olur. Filistin zulmünü tabii ki onun yaşının erdiği, aklının erebileceği şekilde anlatmıştım ona. Biliyordu. Oradaki çocuklara, annelere her gece dua edip öyle uyuyorduk. Birdenbire 'Ben bunu Gazze'deki çocuklara göndermek istiyorum. Oradaki çocukların aç kalmasını istemiyorum.' dedi. Bu çok hoşuma gitti, duygulandım o anda. 'Tamam' dedim, kabul ettim." dedi.

"Barlas çok merhametli ve çok duygusal bir çocuk"

Durmaz, kumbarayı açtıklarını ve bu süreçte teşvik olması amacıyla kendisinin de oğlunun bu kararını sosyal medyadan paylaştığını belirtti.

Yaptığı paylaşımın bu boyutlara geleceğini hiç düşünmediğini aktaran Durmaz, "Sonrasında çok güzel geri dönüşler aldık. Duygulandım. Forma almak isteyenlerden, yani artık o kadar çok yazan oldu ki çok teşekkür ediyoruz buradan hepsine." diye konuştu.

Barlas Batın Diri'ye forma almak isteyen çok sayıda kişinin kendilerine ulaştığını ifade eden Durmaz, "Barlas çok merhametli ve çok duygusal bir çocuk. Çok ince düşünür. 6 Şubat depreminde de aynı şekilde kumbarasını açmıştık ve onu depremzedelere yollamıştık. Bu yönden gerçekten oğlumla gurur duyuyorum." dedi.