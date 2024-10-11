Minik ateş savaşçıları iş başında

Hayatlarında ilk kez yangın söndürme helikopterine binen minikler, yangına müdahale yöntemlerini öğrendi.

Denizli Saadet Erikoğlu İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Raziye İnci Dağlı rehberliğinde Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, ormanlar ve yangınlarla ilgili uygulamalı ders işledi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de ormanların korunmasına yönelik farkındalık kazandı. Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katkılarıyla düzenlenen projede, öğrencilere ormanların ekosistem için taşıdığı önem anlatıldı.

Kaptan Pilot Baran Kaya, çocuklara orman yangınlarına müdahale yöntemlerini anlatmak amacıyla helikopterde özel bir ders verdi. Öğrenciler, havadan yangın söndürme sürecini yakından inceleme fırsatı buldu.

Yangın söndürme helikopterine bindiler

Orman Bölge Müdürlüğü personellerinden Raşit Boztepe ve Faruk Karataş da öğrencilere orman yangınlarının önlenmesi ve doğal alanların korunmasıyla ilgili temel bilgileri aktararak, gelecekte ormanları nasıl koruyabileceklerini anlattı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Hakan Uysal ise öğrencilere yangın öncesi alınması gereken tedbirler ve yangın sırasında yapılacak müdahaleler hakkında bilgiler verdi.

Orman mühendisi Başar Demir ise ağaç türleri ve orman ekosisteminin dengesi üzerine sunum yaptı. Öğrenciler, uygulamalı eğitimler sayesinde ormanlarla ilgili teorik bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu. Bu özel ders sayesinde, çevre bilinci gelişen çocuklar, doğanın korunması ve sürdürülebilir çevre anlayışına dair farkındalıklarını artırdı.

Etkinlik sonunda öğrencilere, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olmanın ve doğayı korumanın herkesin sorumluluğu olduğu mesajı verildi.