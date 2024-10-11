Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
İHA 11.10.2024 16:57

Minik ateş savaşçıları iş başında

Denizli Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden ilkokul öğrencileri, yangınlarla mücadele eden ateş savaşçılarının zorlu görevini yerinde öğrendi.

Minik ateş savaşçıları iş başında

Hayatlarında ilk kez yangın söndürme helikopterine binen minikler, yangına müdahale yöntemlerini öğrendi.

Denizli Saadet Erikoğlu İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmenleri Raziye İnci Dağlı rehberliğinde Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, ormanlar ve yangınlarla ilgili uygulamalı ders işledi.

Minik ateş savaşçıları iş başında

Etkinlik kapsamında öğrenciler hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de ormanların korunmasına yönelik farkındalık kazandı. Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katkılarıyla düzenlenen projede, öğrencilere ormanların ekosistem için taşıdığı önem anlatıldı.

Kaptan Pilot Baran Kaya, çocuklara orman yangınlarına müdahale yöntemlerini anlatmak amacıyla helikopterde özel bir ders verdi. Öğrenciler, havadan yangın söndürme sürecini yakından inceleme fırsatı buldu.

Minik ateş savaşçıları iş başında

Yangın söndürme helikopterine bindiler

Orman Bölge Müdürlüğü personellerinden Raşit Boztepe ve Faruk Karataş da öğrencilere orman yangınlarının önlenmesi ve doğal alanların korunmasıyla ilgili temel bilgileri aktararak, gelecekte ormanları nasıl koruyabileceklerini anlattı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Hakan Uysal ise öğrencilere yangın öncesi alınması gereken tedbirler ve yangın sırasında yapılacak müdahaleler hakkında bilgiler verdi.

Orman mühendisi Başar Demir ise ağaç türleri ve orman ekosisteminin dengesi üzerine sunum yaptı. Öğrenciler, uygulamalı eğitimler sayesinde ormanlarla ilgili teorik bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu. Bu özel ders sayesinde, çevre bilinci gelişen çocuklar, doğanın korunması ve sürdürülebilir çevre anlayışına dair farkındalıklarını artırdı.

Etkinlik sonunda öğrencilere, orman yangınlarıyla mücadelede gönüllü olmanın ve doğayı korumanın herkesin sorumluluğu olduğu mesajı verildi.

ETİKETLER
Denizli İtfaiye Orman Orman Genel Müdürlüğü Yangın
Sıradaki Haber
Yedikule Hisarı’nda çocuklara arkeoloji atölyesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:37
Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki bir bölgenin daha boşaltılmasını istedi
09:13
AK Parti'de ilçe kongreleri bugün başlıyor
08:32
7 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 95 gözaltı
08:25
Bakan Yerlikaya: Ambulansın önünü kesenler hakkında işlem yapıldı
06:50
TBB'den dijital dolandırıcılığa karşı uyarı
06:44
Türkiye'ye ağustosta 497 milyon dolarlık uluslararası yatırım
ABD'nin Florida eyaletinde Milton Kasırgası 3 kategorisiyle karaya vurdu
ABD'nin Florida eyaletinde Milton Kasırgası 3 kategorisiyle karaya vurdu
FOTO FOKUS
Ambulanstan yol istediler, vermeyince önünü kesip sürücüyü darp ettiler
Ambulanstan yol istediler, vermeyince önünü kesip sürücüyü darp ettiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ