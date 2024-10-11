Yedikule Hisarı’nda çocuklara arkeoloji atölyesi

Arkeoloji tarihin karanlık noktalarına ışık tutuyor. Yaşadığımız topraklarda bir zamanlar nasıl bir hayat sürüldüğü, hangi medeniyetlerin iz bıraktığı insanların merakını her daim canlı tutuyor. Bu ilgiyi genç nesillere aşılamak ise ayrı bir önem taşıyor. Çocuklara arkeoloji bilinci kazandırmak, tarihsel mirasın korunması ve anlaşılması adına geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biri olarak görülüyor.

İşte bu amaçla Yedikule Hisarı’nda çocuklar için düzenlenen Arkeoloji Atölyesi büyük ilgi topluyor. Atölye, çocukları arkeolojiyle tanıştırarak onlara geçmişin izlerini keşfetme fırsatı sunuyor. Fatih Belediyesi tarafından Yedikule Hisarı’nın tarihi atmosferinde düzenlenen Çocuk Arkeologlar Arkeoloji Atölyesi bir yılı aşkın süredir gerçekleştiriliyor. Eğitmen Arkeolog Haluk Can Özçıkrıkcı, bugüne dek 6 ile 12 yaş arasındaki 700’ü aşkın çocuğun katıldığı atölyeye ilişkin, “Bizim bu atölyeyi yapmaktaki niyetimiz, çocukları arkeolojiyi oluşturan unsurların tümüyle tanıştırmak” diyor.

Arkeolojiyle ilk tanışma

Yedikule Hisarı’nın tarihi atmosferinde yapılan bu çalışmalar, çocuklara arkeolojik kazıların inceliklerini öğretiyor. Özçıkrıkcı, yaptıkları çalışmaları şöyle anlatıyor:

“Atölyemizde 2,5 saat süren bu çalışmamızda ilk başta çocuklara arkeoloji tanıtımı yapıyoruz. Onları arkeolojiyi anlattıktan sonra İstanbul içerisindeki bu tarihi orta çağ kalesinde, tarihi 1500 yıla dayanan Yedikule Hisarı içerisinde ellerinde büyüteçleri, fırçaları, önlükleri ve başlarında şapkalarıyla birlikte arkeoloji çalışmaya başlıyorlar.”

Kum havuzunda arkeolojik buluntu aranıyor

Atölye çalışmasının en keyifli aşamalarından biri şüphesiz kum havuzu oluyor. Küçük kaşifler, eğitmenleri eşliğinde kazı aletlerini kullanarak kumların arasına gizlenmiş arkeolojik buluntuları çıkarıyor.

Özçıkrıkcı, kum havuzunda yaşanan deneyim için, “Kum havuzunda ilk defa arkeolojik kazıyla tanıştıktan sonra onların arkeolojiye dair o yeni duymaya başladıkları heyecanı pekiştirmek için, ellerinde fenerleri fırçaları ve büyüteçleriyle birlikte Yedikule Hisarı'nın tarihi yedi kulesinden biri olan Top Kulesi'ne davet ediyoruz. Karanlık kulede onlar için hazırlanmış olan arkeolojik gizemleri keşfetmelerini istiyoruz” diyor.

Minik kaşiflere sertifika veriliyor

Etkinlik sadece kazı deneyimiyle sınırlı kalmıyor. Atölyenin son aşamasını arkeolojik estampaj oluşturuyor. Yani çocuklar arkeolojik çizim, belgeleme ve raporlama yöntemiyle tanıştırılıyor. Çocuklardan öğrendiklerini arkeolojik çizim yaparak tamamlamaları isteniyor. Atölye sonunda katılımcılara sertifikalar takdim ediliyor. Özçıkrıkcı, “Veliler ve çocuklar tarafından atölye yoğun bir istek görüyor, yoğun bir davet alıyoruz. Bu, bizleri çok mutlu ediyor. Biz de onların gösterdiği ilgiyi, alakayı bütün dikkatimizle, çabamızla karşılamaya gayret ediyoruz” diyor.

Keşif dolu bir gelecek

Yedikule Hisarı’nda düzenlenen Arkeoloji Atölyesi, genç kaşiflere tarihi eserlerle tanışma fırsatı sunarken tarih bilincini güçlendiriyor ve arkeolojiye olan ilgilerini pekiştiriyor. Bu etkinlikler, çocukların tarih bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor. En önemlisi de minik katılımcılar öğrendiklerini yaşayarak deneyimliyor ve keşfetmenin heyecanını yaşıyorlar.

Özçıkrıkcı, bu atölyenin çocuklar üzerindeki olumlu etkisini, “Her atölyenin sonunda, en azından iki çocuktan birinden, ‘Ben ileride arkeolog olmak istiyorum’ sözlerini duyuyorum” diyerek anlatıyor.