Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün, doğup büyüdüğü Ankara Seyranbağları'nda bulunan Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Bakan Selçuk, konuşması sırasında el kaldırarak yanına doğru yönelen 9'ncu sınıf öğrencisi görme engelli Hüseyin Gazi Hoşer'e söz verdi.

Hüseyin Gazi, "Öğretmenim inşallah istediğiniz noktaya gelirsiniz ve istediğiniz her şeyi başarırsınız. Ben sizi hissettim" dedi.

Bu söz üzerine duygulanan Bakan Selçuk, Hüseyin Gazi'ye sarılarak, "Senin yüreğin varken biz bu işi başarırız Allah’ın izniyle. Senin bu içinden gelen, kalbinden gelen duygu o kadar değerli ki dünya hazinesi. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sosyal medyadan paylaştı

Ben konuşurken elini kaldırdı. Geldiğinde anladım görme engelli olduğunu."Ben sizi hissettim” dedi. Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir; çocuklar hissetsin bu bana yeter.Ben de sizi “hissediyorum”ve bunun ne denli kıymetli olduğunu anlatacak bir cümle kuramıyorum. pic.twitter.com/wnYH0RaEGg — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 24, 2019

Ziya Selçuk, Hoşer'e sarılırken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı:

"Ben konuşurken elini kaldırdı. Geldiğinde anladım görme engelli olduğunu. 'Ben sizi hissettim' dedi. Söylediklerim, yapmak istediklerim anlaşılmayabilir; çocuklar hissetsin bu bana yeter. Ben de sizi 'hissediyorum' ve bunun ne denli kıymetli olduğunu anlatacak bir cümle kuramıyorum."

Kaynak: DHA