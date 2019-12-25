"Bir el de sen uzat" dediler, ortak çabayla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdüler.

Sivas'ta bir grup kadın, gönüllü bir çalışma için kolları sıvadı. Kadınlar, evlerinde öksüz, yetim ve yaşlılar için kendi elleriyle yemekler hazırlamaya başladı.

Dört yıl önce üç kişiyle başlayan iyilik hareketi büyüyerek 36 gönüllüye ulaştı. Gönüllüler içerisinde ev hanımlarının yanı sıra kamu çalışanları da yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber