Her yıl çok sayıda köpek sahipleri tarafından terk ediliyor. Birçoğu ise kayboluyor. Mikroçip ile evcil hayvanların kimlik bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınıyor. Terk edilen ya da kaybolan hayvanların sahipleri kısa sürede bulunabiliyor. Mikroçipler veteriner hekimlerce uygulanıyor. Veteriner Hekim Tolga Leman, mikroçipin önemini ve nasıl uygulandığını TRT Haber'e anlattı.

[Veteriner Hekim Tolga Leman / Fotoğraf: TRT Haber]

"Barınaklarda bir sürü özel ırk hayvanlar var. En başta bunların önüne geçmek için... Çünkü mikroçipi biz yapıyoruz ve sisteme işliyoruz. Hayvanın sahibinin telefon kartına, adresine kadar her şey kayıt altına alınıyor. Dolayısıyla böyle bir şansı olmuyor hayvan sahibinin köpeği bırakma gibi... Bıraktığı zaman çünkü hemen kimin bıraktığı belli oluyor. Köpek sahipleri mutlaka yaptırmalı. Kaybolduğu anda bulunacak çünkü. Muhteşem bir şey bu. Bunun yaygınlaştığını düşünün, her hayvanda mikroçip olduğunu ve her hayvanın mikroçipinin sistemde işlenmiş olduğunu düşünün. Kaybolan bir köpek olmayacak."

"Mikroçip vücutla arkadaş ve zararsız"

Çip, bir iğne yardımıyla hayvanın iki kürek kemiği arasına yerleştiriliyor. İşlem aşı olmak gibi, birkaç saniyede tamamlanıyor. Tolga Leman çipin hayvanlara hiçbir zararının olmadığının altını çiziyor.

"İnsanlar mikroçip deyince sanki bir operasyon gibi düşünüyorlar. Keseceğiz içine bir şey koyacağız gibi algılıyorlar. Öyle bir şey değil. Tamamen aşı gibi yaklaşık iki üç saniye süren bir işlem. Kalın bir iğne yardımıyla pirinç tanesi kadar mikroçipi iki kürek kemiği arasına, sırtına bırakıyoruz. Bazı ülkelerde sol omzunun üzerine uygulanıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ama bizim ülkemizde genel olarak da tüm dünyada iki kürek kemiği arasındaki bölgeye uygulanıyor. Vücutla tamamen arkadaş bir mikroçip bu. Hiçbir şekilde tümör vs. bir kist oluşturmuyor. Çipin içerisinde bir numara var. Bu numarayı biz sisteme işliyoruz. Sistemde de hayvan sahibinin ismi, adresi, telefon numarası. Zaten bizim sayfamızdan girdiğimiz için veterinerinin kim olduğu belli. Hayvanın eşkali belli... Rengi, ırkı, cinsiyeti, yaşı belli. Yani hayvanın sokakta bulunduğu zaman mikroçip okutucusuyla okutulup, bulunması amaçlanıyor. Yani bu çocuk kim? Bunun bir kimliği bu."

[Fotoğraf: Getty]

Yurtdışına çıkartırken mikroçip şartı aranıyor

Deri altı mikroçip uygulaması birçok ülkede uygulanıyor. Yurt dışına evcil hayvanlarıyla seyahat edecekler için de mikroçip şartı aranıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Evcil hayvan sahiplerinin, doğumdan en geç 3 ay sonra Tarım ve Orman Bakanlığının il veya ilçe müdürlüklerine başvurarak pasaport düzenletmesi gerekiyor. Barınaklardan hayvan sahiplenildiğinde ise bu süre 60 gün olarak belirlendi.

Kamera: İlyas Umut Özacar