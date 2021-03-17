Hem yeteneğiyle dikkat çekiyor hem de azmiyle büyük başarılara imza atıyor.

İzmir’de yaşayan 15 yaşındaki Tuğba Nur Uzun’un yeteneğini, Kadın Boks Milli Takımının dikkatli antrenörü Oktay Çiçek keşfetti:

"Tuğba orada mandalina kasalarını yukarıdan aşağı indiriyordu. Tuğba’nın kollarının uzun olması, fiziki yapısı dikkatimi çekti. ‘Sen boksör olmak ister misin?’ dedim, ilk önce bir durdu, ‘İsterim’ dedi."

Boksta başarının umudu oldu

Önce Ege, ardından da Türkiye şampiyonluğuna ulaşan genç yetenek, yaptığı 5 maçın 4’ünü nakavtla aldı.

Boks serüvenine bundan 2 yıl önce ailesinin manavında başlayan Tuğba, Temmuz ayında Gürcistan’da yapılacak şampiyonaya hazırlanıyor.

"Hedefim şampiyon olmak"

Çalışmalarını şampiyon olma hedefiyle yürüten genç boksör, boksun hayatını geliştirdiğine vurgu yaptı:

"Boksla tanıştığımdan beri hayatım aşırı derecede gelişti ve kendimi de her alanda çok geliştirdim. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak. 2024’te Paris’te yapılacak olimpiyatlara hazırlanıyorum."

Tüm kadınlara örnek olmalı

Türkiye’nin adını uluslararası alanda duyuran Tuğba’nın başarısı ailesini de mutlu ediyor.

Ailesi, kızlarının azmi ve başarısıyla tüm kadınlara örnek olmasını diliyor.

Haber: Duygu Tuncer

Kamera: Yusuf Beşli