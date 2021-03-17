Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 16:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
100 yılda 3 defa görülen yakalı toy kuşu doğaya bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye’de son 100 yılda sadece üç defa görülen ve nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşu, Van’daki tedavisinin ardından Muş Ovası’nda doğaya bırakıldı.
Bitlis´te 3 ay öncesinde kanadından yaralanmış halde bulunan toy kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Son 100 yılda sadece üç defa görülen ve nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşu, tedavisinin ardından Muş Ovası’nda doğal yaşam alanına salındı.
50’ye yakın doğa ve kuş gözlemcisi toy kuşunu fotoğrafladı
Muş’ta özgürlüğe kanat çırpan yakalı toy kuşu, çeşitli illerden gelen yaklaşık 50 doğa ve kuş gözlemcisi tarafından fotoğraflandı.
Etiketler: Doğal Yaşam
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