Meteoroloji ekiplerinin zorlu kış mesaisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarındaki Erzurum ile Erzincan, Ardahan ve Bayburt'ta 7 gün 24 saat esasıyla görevlerini sürdürüyor.

Ekipler, bölgede bulunan havaalanları, meteoroloji radarı, ravinsonde istasyonu, Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) ile sorumluluklarındaki diğer yerlerde yaz kış demeden her şartta görevlerini yapmaya çalışıyor.

Hava durumuyla ilgili doğru bilgilere ulaşılması için ekipler, kışın kar, tipi ve soğuk havayla mücadele ederek ulaşımı zor olan istasyonlara gidiyor.

Özelikle kış şartlarında araçlarıyla fazla ilerleyemedikleri durumlarda, sıcaklığın sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü havalarda görevini yerine getirmek için çaba gösteren ekipler, kimi zaman kar kalınlığının yer yer 1,5 metreye ulaştığı arazide, vücutlarının büyük bölümü kara saplanmasına rağmen birbirlerine destek olarak görevlerini tamamlıyor.

Ekiplerin, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki 2 bin 615 rakımda bulunan meteoroloji istasyonuna karlı arazide zorlu ulaşımı görüntülendi.

"Arıza olursa ilk 24 saat içerisinde müdahale etmeye mecburuz"

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nde 36 yıldır teknik birimde görev yapan 56 yaşındaki Selçuk Aksak, OMGİ ekibi olarak hep sahada olduklarını söyledi.

Bölgede 70 OMGİ, iki havaalanı, Kargapazarı Dağları'nda meteoroloji radarı, yüksek atmosfer rasatlarında ravinsonde istasyonları bulunduğunu bildiren Aksak, "Bunların tamamının bakımı, montajı, onarımı her türlü işleri ekip olarak bizlere ait. Mesai mefhumu olmadan, kar kış, gece gündüz demeden sürekli istasyonların faal olması için yollarda ve görevlerdeyiz." diye konuştu.

Her türlü alanda meteoroloji bilgilerinin önemine işaret eden Aksak, şöyle devam etti:

"70 istasyonumuzu bunun için sürekli faal tutmak zorundayız, arıza olursa ilk 24 saat içerisinde müdahale etmeye mecburuz. 7/24 gecemiz gündüzümüz, mesai mefhumumuz yok, yola çıktığımız zaman o istasyon yapılacak. Sürekli görevde olduğumuz için şükür arızamız da olmuyor. Arıza olmasın diye sürekli bakımlara çıkarız, onun haricinde de arızası, bakımı, sensör değişimi, sürekli ekip olarak yollardayız."

Aksak, yazın istasyonlara ulaşımın daha kolay olduğunu anlatarak, "Özellikle buraya kışın oldu mu araba çıkamıyor. Mecburen arabayı bırakıp sırtta çanta, bilgisayar ve takım çantasıyla istasyona kadar yürüyoruz. Akü arızalı ise akü sırtta yine istasyona kadar yürürüz, yani o istasyon yapılacak. Kışın geldiğimiz zaman 1,5 metre karda bata çıka, ayağımızın birini soktuğumuz zaman diğerini zor kaldırıyoruz, o şartlarda da bu istasyona ulaşıyoruz. Hava eksi derece olur, elimiz metallere yapışır ama o şartlarda da gelip istasyonun bakımını yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bu işin sevmeden yapılamayacağına dikkati çeken Aksak, şunları kaydetti:

"Araziyi, hareketi seviyoruz, seve seve de yapıyoruz. Özellikle iş bittiği zaman da zorluğu ve yorgunluğu unutuyoruz. İş bittikten sonra bizim için sıkıntı yok. 36 yıldır da bu işte olduğumuz için işin üstesinden geliyoruz, sıkıntımız yok. Zorluklar da olsa kışın 1 metre karda da olsa sürüne sürüne de olsa bu istasyona varır, bakım ve onarımını yaparız. Vatandaşın rahatı için işin zorluğuna mecburen katlanıyoruz. Burada zorlukla gelip meteoroloji istasyonunu faal tutuyoruz. Vatandaş burada rahat kayabilsin, ulaşımda rahat etsin ve rahat uçuş yapabilsin diye."

"Yürüyerek gitmemiz gereken yerler oluyor"

OMGİ bakım teknikeri Abubekir Aykut (60) da aylık ve yıllık bakımlar olduğundan bahsetti.

Yıllık bakımları genelde yazın yaptıklarını anlatan Aykut, "Kışın da her ay istasyonlarımızın bakımlarını yapmak zorundayız. Dolayısıyla arazide, 'hisaf' dediğimiz yerlerdeki istasyonlara ulaşımlarda baya zorlanıyoruz. Buraya, dağ istasyonumuza ve radara çıkarken engelleri aşarak çalışmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Aykut, çalışma şartlarına değinerek, şunları ifade etti:

"Yazın genelde yağmur ve çamur oluyor, bazı şartlar aracımızın gitmesini zorlaştırıyor. Dolayısıyla yürüyerek gitmemiz gereken yerler oluyor ve bu esnada yağmur ve çamur oluyor. Kışında 1-1,5 metre yükseklikte kar yağışı oluyor. Görüldüğü gibi tel çitleri 1,5 metre mesafede ama 5-10 santimi görünüyor. Dolayısıyla bu gibi yerlere gelmemizde zorlanıyoruz.

Karda bata çıka, eksi 25-30 derece soğuklarda buralarda görev yapmaya, istasyonları çalıştırmaya çalışıyoruz. O istasyonun çalışması lazım çünkü bölgesel verilerin aksamaması için değerlerin toplanması lazım. Bunun için bu şekilde zorluklara katlanarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Karın yüksek olduğu yerlerde yol belli olmadığı için çukura battığımız zaman ekip arkadaşlarımızla birbirimizi destekleyerek, çıkararak görevimizi devam ettirmeye çalışıyoruz."

Hava şartlarını vatandaşlara bildirerek önlem alınmasının sağlandığını dile getiren Aykut, "Vatandaşımızın hayatlarını daha huzurlu şekilde idame ettirmeleri için bu zorluklara katlanarak meteorolojik verilerin doğru şekilde sistemimize yüklenmesi için elimizden gelen fedakarlıkları yapıyoruz ve bu zorluklara katlanarak ekip olarak bu işleri yürütmeye çalışıyoruz." dedi.