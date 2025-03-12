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Yaşam
AA 12.03.2025 10:59

Aydın memecik zeytini AB'de tescil edildi

Aydın memecik zeytini Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

Aydın memecik zeytini AB'de tescil edildi
[Fotograf: AA]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,  sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

AB'den coğrafi işaret tescili alan 31'inci ürünün Aydın memecik zeytini olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Aydın'a ve ülkemize hayırlı olsun. Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 78 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şöyle:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini."

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