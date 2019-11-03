Yaşam
Mersin'de 33 metrelik tantuni yaparak rekor kırdılar03 Kasım 2019 Pazar 19:34 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 19:34
Mersin'de düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali'nde 33 metrelik tantuni ile rekor denemesi yapıldı. İlk kez yapılan 33 metrelik tantuni rekor kırdı.
Günlerce hazırlandılar, kilolarca et kullandılar, metrelerce uzunlukta tantuni yaptılar.
Mersin'de 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali'nde, hazırlanan 33 metrelik tantuni ile rekor denemesi yapıldı.
Bu kadar uzunlukta ilk kez yapılan tantuni için 65 kilogram et kullanıldı.
Aşçılık öğrencilerinden rekor
Aşçılık öğrencilerinin yaptığı 33 metrelik tantuni rekor kırdı.
Tantuni daha sonra kesilerek katılımcılara ikram edildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Uluslararası Narenciye Festivali tantuni Mersin