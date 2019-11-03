Günlerce hazırlandılar, kilolarca et kullandılar, metrelerce uzunlukta tantuni yaptılar.

Mersin'de 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali'nde, hazırlanan 33 metrelik tantuni ile rekor denemesi yapıldı.

Bu kadar uzunlukta ilk kez yapılan tantuni için 65 kilogram et kullanıldı.

Aşçılık öğrencilerinden rekor

Aşçılık öğrencilerinin yaptığı 33 metrelik tantuni rekor kırdı.

Tantuni daha sonra kesilerek katılımcılara ikram edildi.

Kaynak: TRT Haber