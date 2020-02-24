Ordu'nun Fatsa ilçesinde lokanta işleten Melisa Şanlı, bir yakınından maddi durumunun iyi olmadığını öğrendiği 4 çocuk sahibi Güler-Sedat Aksu çiftini, evlerinde ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Hayırseverler duyarsız kalmadı

Sedat Aksu'nun zaman zaman hamallık yaparak geçimini sağladığı ailenin evinin içini fotoğraflayan Şanlı, daha sonra bu fotoğrafları ailenin iznini alarak sosyal medya hesabından paylaşıp yardım çağrısı yaptı.

Hayırsever vatandaşlar ve iş adamları, genç kızın çağrısına duyarsız kalmayarak aileye beyaz eşya, koltuk takımı, giyecek ve yiyecek yardımı yaptı.

Şanlı, topladığı eşyaları kolileyerek çağrısına destek veren yardımseverlerle Aksu ailesine teslim etti.

[Fotoğraf: AA]

Eşyaları 4 günde topladı

Melisa Şanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailenin durumunu gören çok sayıda kişinin kısa sürede kendisine ulaştığını söyledi.

Şanlı, yardım çağrısına sessiz kalmayan herkesin topluma büyük bir örnek sergilediğini vurgulayarak, "Ben üç dört haftada toplamayı düşünürken, bu eşyaları dört gün gibi kısa sürede toplamayı başardık. Bu ailenin yanında olan herkese teşekkür ederim" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Evli ve dört çocuk annesi Güler Aksu ise evlerinin devlet desteğiyle yapıldığını ancak imkansızlıklar nedeniyle eşya alamadıklarını belirterek Melisa Şanlı'ya, kendilerine sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.

Ordu Valiliğinin, Aksu ailesinin maddi açıdan desteklenmesi için Gürgentepe Kaymakamlığına talimat verdiği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]